Emanuele Filiberto di Savoia rompe il silenzio su Adriana Abascal | Meravigliosa

Emanuele Filiberto di Savoia rompe finalmente il silenzio sulla sua relazione con Adriana Abascal, descrivendola come una donna meravigliosa. Dopo mesi di sospetti e voci di gossip, il Principe ha deciso di condividere i suoi sentimenti, rivelando tutta la sua ammirazione per la compagna. Un passo importante che apre un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, dimostrando che l’amore può superare anche le barriere del passato.

Emanuele Filiberto di Savoia parla per la prima volta della sua nuova compagna, Adriana Abascal, e non può che dire che è una donna meravigliosa. La confessione di Emanuele Filiberto di Savoia. Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal sono ufficialmente una coppia, anche se il Principe è ancora sposato con Clotilde Courau. I due sono usciti allo scoperto lo scorso maggio, confermando la loro relazione. Ma fino a questo momento nessuno dei due aveva rilasciato dichiarazioni e i dettagli del loro amore erano rimasti ancora segreti. Ci ha pensato Emanuele Filiberto a raccontare come si sono conosciuti e innamorati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia rompe il silenzio su Adriana Abascal: “Meravigliosa”

