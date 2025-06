Emanuele Dotto racconta la sua malattia | Mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla

Emanuele Dotto, voce storica di Tutto il Calcio, rivela senza filtri la sua battaglia contro la sclerosi multipla. A sei anni dalla diagnosi, apre il suo cuore su Repubblica, condividendo con coraggio e sincerità le sfide di una vita vissuta intensamente tra viaggi e professione. La sua storia è un esempio di resilienza e speranza, perché anche nei momenti più difficili, ogni giorno rappresenta un nuovo traguardo da celebrare.

Per anni ha lavorato in Radio. Emanuele Dotto, per anni storica voce di Tutto il Calcio ha raccontato la sua malattia. Su Repubblica parla a cuore aperto. «Un mese dopo essere andato in pensione mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato». Ha viaggiato tanto per il mondo, «ma adesso il mondo lo vedo come il giardino della scuola elementare di Genova Quinto, dove trascorro il tempo in carrozzina ascoltando musica, leggendo e sopravvivendo. Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto, però nel cambio ci guadagno. 🔗 Leggi su 361magazine.com