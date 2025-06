Emanuele Dotto la voce del grande sport si racconta

Emanuele Dotto, icona indiscussa del grande sport italiano, si apre in un’intervista sincera e coinvolgente, condividendo momenti di sfida e di vita. Tra ricordi emozionanti, aneddoti divertenti e riflessioni profonde, il suo racconto ci guida in un viaggio tra passione, resilienza e umanità. La sua storia dimostra come anche le difficoltà possano essere affrontate con coraggio e spirito leggero, rendendo il suo messaggio ancora più potente e ispirante.

“La sclerosi, mia moglie e quella volta con Galeazzi. Ho visto, raccontato e mi sono divertito” Emanuele Dotto, una delle voci leggendarie del calcio italiano, si è raccontato in una lunga intervista a la Repubblica. Di seguito le sue parole. LA MALATTIA E UN MONDO PIÙ PICCOLO –”« Un mese dopo essere andato in pensione mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato. Sono stato sette volte in Australia e altrettante in Cina, ma adesso il mondo lo vedo come il giardino della scuola elementare di Genova Quinto, dove trascorro il tempo in carrozzina ascoltando musica, leggendo e sopravvivendo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

In questa notizia si parla di: emanuele - dotto - voce - sport

Emanuele Dotto e la sclerosi multipla diagnosticata un mese dopo la pensione - è cambiato, e lui affronta questa sfida con la stessa passione e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.

Translate postEmanuele Dotto: “Tutto il calcio in radio, un rito come la messa. Sono malato, mi resta la voce” Vai su X

Emanuele Dotto e la sclerosi: “Sono malato, mi resta la voce ma che ricordi tra Galeazzi e Moana”; Emanuele Dotto, la voce de Tutto il calcio minuto per minuto, rompe il silenzio sulla sclerosi multipla e la sua vita oggi; Emanuele Dotto: Ho la sclerosi multipla, peggioro lentamente. Passo il tempo in carrozzina sopravvivendo.

Emanuele Dotto, la voce de Tutto il calcio minuto per minuto, rompe il silenzio sulla sclerosi multipla e la sua vita oggi - Il giornalista e radiocronista Rai Emanuele Dotto rivela la sua convivenza con la sclerosi multipla a quasi sei anni dalla diagnosi nel 2019 dopo essere andato in pensione ... Secondo sport.virgilio.it

Emanuele Dotto: “Ho la sclerosi multipla, peggioro lentamente. Passo il tempo in carrozzina sopravvivendo” - Emanuele Dotto ha parlato della malattia che gli è stata diagnosticata qualche mese dopo la pensione: "Ho la sclerosi multipla progressiva ... Da fanpage.it