Emanuele Dotto | Ho la sclerosi multipla peggioro lentamente Passo il tempo in carrozzina sopravvivendo

Emanuele Dotto, la voce iconica del calcio italiano, affronta con coraggio la sfida della sclerosi multipla progressiva, diagnosticata poco dopo il pensionamento. Nonostante le difficoltà e il peggioramento lento, il suo spirito rimane indomito: ogni giorno è un traguardo da celebrare. La sua storia è un inno alla forza e alla resilienza di chi non si arrende, continuando a vivere e a raccontare anche nelle sfide più dure. Continua a leggere.

Emanuele Dotto ha parlato della malattia che gli è stata diagnosticata qualche mese dopo la pensione: "Ho la sclerosi multipla progressiva. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato". Il noto radiocronista, voce storica del programma Tutto il calcio minuto per minuto, ha ripercorso anche la sua carriera: "Ho visto, guardato, raccontato, mi sono divertito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

