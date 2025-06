Emanuele Dotto e la scuola di Tutto il calcio minuto per minuto | Oggi urlano tutti troppo in radio e in tivù

Emanuele Dotto, leggenda del radiocronismo e volto di Tutto il calcio minuto per minuto, torna a far parlare di sé tra emozioni e riflessioni profonde. Dopo aver annunciato il suo addio al mondo dello sport, la vita gli riserva una sfida inaspettata: la diagnosi di sclerosi multipla progressiva. Nonostante tutto, Dotto affronta ogni giorno con coraggio e determinazione, dimostrando che anche nelle difficoltà si può trovare forza e speranza.

Emanuele Dotto e la scuola di Tutto il calcio minuto.: «Oggi urlano tutti troppo, in radio e in tivù» “Un mese dopo essere andato in pensione mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva”, dice Emanuele Dotto intervistato da Maurizio Crosetti per Repubblica. “Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato”. Gli è rimasta la voce, dice il famoso radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto: “Trascorro il tempo in carrozzina ascoltando musica, leggendo e sopravvivendo. Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto, però nel cambio ci guadagno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Emanuele Dotto e la scuola di Tutto il calcio minuto per minuto: «Oggi urlano tutti troppo, in radio e in tivù»

