Emanuele Dotto e la sclerosi multipla diagnosticata un mese dopo la pensione

è cambiato, e lui affronta questa sfida con la stessa passione e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. La sua storia ci insegna che ogni nuovo capitolo può essere scritto con coraggio e sorriso, dimostrando che la vita, anche dopo le difficoltà, merita di essere vissuta fino in fondo.

«Ho visto, ho guardato, ho raccontato, mi sono divertito». Così sintetizza la sua vita e la sua carriera il radiocronista Emanuele Dotto, che oggi a Repubblica racconta la sua malattia: «Un mese dopo essere andato in pensione mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato». Dotto è stato sette volte in Cina e in Austrialia, «ma adesso il mondo lo vedo come il giardino della scuola elementare di Genova Quinto, dove trascorro il tempo in carrozzina ascoltando musica, leggendo e sopravvivendo. Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto, però nel cambio ci guadagno. 🔗 Leggi su Open.online

