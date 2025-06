Emanuele Dotto e la malattia | Diagnosi subito dopo la pensione ogni giorno è un giorno guadagnato

Emanuele Dotto, volto iconico di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha affrontato una battaglia personale con coraggio e trasparenza. Dopo aver ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla progressiva, pochi mesi dopo il pensionamento, ha deciso di condividere la sua esperienza, dimostrando che anche nelle sfide più dure c’è spazio per speranza e determinazione. La sua storia ci insegna come affrontare le avversità con forza e resilienza, trasformando ogni giorno in un nuovo traguardo.

Emanuele Dotto, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', è malato di sclerosi multipla progressiva. L'ex radiocronista Rai, nato a Genova, ha raccontato la sua delicata situazione in un'intervista concessa a Repubblica spiegando: "Un mese dopo essere andato in pensione mi è stata.

“Ho la sclerosi multipla progressiva. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato”. Emanuele Dotto ha parlato della malattia che gli è stata diagnosticata qualche mese dopo la pensione. Le sue condizioni di sal Vai su Facebook

