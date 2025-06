Elogi ed encomi ai finanzieri che si sono distinti | ecco chi sono

In occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, celebriamo con orgoglio i valorosi militari che si sono distinti per dedizione e coraggio. Ecco i nomi di chi ha ricevuto riconoscimenti speciali: cinque eccellenti finanzieri che incarnano lo spirito di servizio e integrità. Il loro impegno è un esempio luminoso per tutta la collettività e testimonianza di quanto la Guardia di Finanza sia sinonimo di eccellenza e fiducia.

In occasione della festa per il 251' anniversario della fondazione della guardia di finanza sono state concesse alcune ricompense. Elogio per cinque militari Luogotenente cariche speciali Giuseppe Miccichè in forza al Gruppo Agrigento. Luogotenente Fabio Barbera, in forza al gruppo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: sono - elogi - encomi - finanzieri

