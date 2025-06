Elisabetta Piccolotti rischia il seggio Soumahoro la lascia senza poltrona

Elisabetta Piccolotti, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra, rischia di perdere il suo seggio alla Camera a causa di un controverso collegio adiacente. La situazione mette in discussione la stabilitĂ della rappresentanza politica, sollevando interrogativi sulle procedure elettorali e sui diritti dei candidati. La questione si presenta come un vero e proprio rompicapo istituzionale, con il futuro di Piccolotti appeso a un filo che potrebbe cambiare gli equilibri politici in Puglia.

Avs abbiamo un problema. Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, rischia di perdere il seggio alla Camera, dove è stata eletta nel plurinominale in Puglia per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Secondo una relazione depositata alla Giunta delle elezioni di Montecitorio, AVS avrebbe diritto a un seggio in Puglia, ma collegio adiacente a quello in cui Piccolotti è stata proclamata eletta. Questo mette in dubbio la sua posizione. Secondo quanto riporta ilFatto Quotidiano, la Giunta, dopo aver concluso a marzo 2025 delle verifiche sui collegi uninominali, si è concentrata sui plurinominali, esaminando 29 ricorsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elisabetta Piccolotti rischia il seggio. Soumahoro la lascia senza poltrona

Avs, Piccolotti rischia il seggio alla Camera. La Giunta mette in forse l’elezione in Puglia - Al confronto le polemiche sulla sinistra al caviale che l’hanno perseguitata in quanto proprietaria di Tesla, saranno state bagatelle. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra) eletta alla Camera - "Dopo un nuovo conteggio, per l'Alleanza Verdi Sinistra scatta il seggio a Lecce e non a Bari e così alla Camera entra Elisabetta Piccolotti". Segnala ansa.it