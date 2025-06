Elisabetta Piccolotti rischia di perdere il seggio alla Camera | in Puglia al suo posto Soumahoro

La futuro politico di Elisabetta Piccolotti in Puglia è in bilico: una verifica elettorale potrebbe consegnare il suo seggio a Soumahoro, scuotendo gli equilibri interni di Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione, attesa con trepidazione, rivela le tensioni e le sfide di un sistema politico sempre più imprevedibile. Resta da capire come questa vicenda influenzerà il futuro del gruppo e i suoi alleati nel panorama nazionale.

Una verifica elettorale destinata a scuotere gli equilibri interni di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Elisabetta Piccolotti, deputata e figura di primo piano del gruppo – oltre che moglie di Nicola Fratoianni – rischia seriamente di perdere il proprio seggio alla Camera dei Deputati. Il motivo risiede in una relazione ufficiale trasmessa alla Giunta delle elezioni di Montecitorio, secondo cui AVS avrebbe effettivamente diritto a un solo seggio nel territorio pugliese, ma in un collegio differente da quello in cui Piccolotti è stata proclamata eletta.

