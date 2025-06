Elisa Longo Borghini | Al Giro per la classifica al Tour per le tappe Mondiale durissimo? Meglio per me

Elisa Longo Borghini si conferma una protagonista assoluta nel mondo del ciclismo, dimostrando di saper affrontare ogni tappa con eleganza e determinazione. In un sport dove i dettagli fanno la differenza e la tenacia è tutto, lei si distingue per il suo spirito combattivo e i traguardi straordinari raggiunti. La sua costante presenza in classifica e le vittorie prestigiose la consacrano come una delle icone più amate e rispettate del ciclismo femminile.

In un mondo, quello del ciclismo, dove la fatica è quotidiana e le vittorie si costruiscono sui dettagli – sempre più alla ricerca dei cosiddetti marginal gains – Elisa Longo Borghini è da anni una certezza. Campionessa dallo stile elegante e combattivo, è uno dei volti più rappresentativi del ciclismo femminile italiano e internazionale. Due volte bronzo olimpico, vincitrice di una Parigi-Roubaix e di due Giri delle Fiandre, più volte sul podio iridato – giusto per citarne alcune – il suo palmarès parla da solo. Ma è la sua determinazione fuori dal comune a fare davvero la differenza. Nata a Ornavasso, in Piemonte, la portacolori della UAE Team ADQ ha saputo trasformare la passione di famiglia – mamma ex fondista, fratello ciclista – in una carriera fatta di sacrifici, cadute, ma anche di trionfi memorabili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisa Longo Borghini: “Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me”

