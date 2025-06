Elicottero precipita vicino a un ristorante paura e danni

Un incidente impressionante si è verificato vicino a un ristorante in Michigan: un elicottero Eurocopter EC-130, durante l'atterraggio, si è inclinato e è precipitato a pochi passi dal Cabana Blue Lakefront Sports Bar and Grill, causando paura e danni ma, fortunatamente, senza vittime. La scena di fronte a clienti e passanti ha suscitato scalpore, lasciando tutti in attesa di chiarimenti sulle cause dell'incidente. La sicurezza resta la priorità in questi momenti di emergenza.

Attimi di terrore e danni ma nessuna vittima in Michigan negli Stati Uniti. Un elicottero Eurocopter EC-130 con quattro persone a bordo era in fase di atterraggio a Clay Township, sulle sponde del lago, vicino al Cabana Blue Lakefront Sports Bar and Grill, attorno alle 13 di domenica 22 giugno. Per cause ancora da accertare si è inclinato ed è rovinato a terra con il rotore che ha colpito il terreno sollevando polvere e detriti. I quattro occupanti sono usciti dal velivolo illesi. Diversi i video dell'incidente, su cui sta indagando la Federal Aviation Administration. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elicottero precipita vicino a un ristorante, paura e danni

