Elezioni per il nuovo Rettore fumata nera all' Unisa | ecco i risultati

Le urne si sono chiuse all'Università di Salerno, e il primo turno delle elezioni per il nuovo rettore si conclude con una fumata nera: nessun candidato ha conquistato la maggioranza necessaria. Dopo un'intensa serata di scrutinio, le preferenze hanno rivelato sorprese e incertezze, lasciando aperta la strada a ulteriori confronti. Al primo posto...

Fumata nera dal primo turno delle elezioni per il nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Salerno. I seggi si sono chiusi nella serata di ieri e poi sonno subito iniziate le operazioni di spoglio. E, al termine dello scrutinio, non sono mancate le sorprese. Le preferenze Al primo posto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni per il nuovo Rettore, fumata nera all'Unisa: ecco i risultati

In questa notizia si parla di: elezioni - rettore - fumata - nera

Nuovo rettore, fumata nera. Reali candidato più votato ma al di sotto della soglia - Tra tensioni e aspettative, l’urna ha distinto i candidati ma ancora non ha scritto il nome del nuovo rettore.

Terza 'fumata nera' per l'elezione del rettore a Pavia. Sarà decisivo il ballottaggio del 24 giugno tra Reali e Figini #ANSA Vai su X

Elezioni per il nuovo Rettore, fumata nera all'Unisa: ecco i risultati; Università di Catania, elezione del nuovo rettore: fumata nera alla prima votazione, giovedì secondo turno; Università di Catania, 'fumata nera' al primo turno per il nuovo rettore.

Fumata nera in Bicocca, in attesa del rettore. Il chimico Orlandi in testa. Si vota venerdì - Tutto rimandato a venerdì, per il secondo turno, salvo sorprese. Segnala msn.com

Elezioni per il nuovo Rettore, fumata nera all'Unisa: ecco i risultati - Nessun candidato ha raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, pertanto si procederà alla seconda tornata fissata nei giorni 2 e 3 luglio ... Scrive salernotoday.it