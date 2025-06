Elezioni di Lecco i tre nomi della Lega per la candidatura a sindaco

Manca meno di un anno alle elezioni di Lecco 2026 e l’attenzione si focalizza sui nomi dei candidati. La Lega, protagonista della scena politica locale, ha svelato i tre possibili aspiranti sindaco durante l’ultima riunione del direttivo, guidato dal segretario Emanuele Mauri. Il futuro della città si fa sempre più interessante, con le scelte che plasmeranno il volto di Lecco nei prossimi anni. Ecco chi sono i candidati in corsa.

Manca meno di un anno alle elezioni amministrative di Lecco 2026 e le scelte delle forze politiche locali per programmi, accordi e candidature entrano nel vivo. Nella serata di ieri si è riunito il direttivo della Lega guidato dal segretario cittadino Emanuele Mauri, alla presenza del segretario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - lecco - lega - nomi

Anche Fratelli d'Italia fa da sè: incontro per preparare le elezioni di Lecco - Fratelli d’Italia nella provincia di Lecco ha organizzato un importante incontro con oltre 60 amministratori locali, preparando le prossime elezioni.

L’ipotesi di una spaccatura della coalizione e di una corsa solitaria della Lega con Mauro Piazza come sindaco appare remota. Vai su Facebook

Elezioni di Lecco, i tre nomi della Lega per la candidatura a sindaco; Elezioni 2026. La Lega lancia i primi nomi, ma Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono unità e confronto; Lecco, Elezioni 2026. La Lega lancia Carlo Piazza, Stefano Parolari e prepara Mauro Piazza.

Elezioni di Lecco, i tre nomi della Lega per la candidatura a sindaco - Le prime indicazioni del Carroccio in vista del voto amministrativo 2026: "Pronti a fare la nostra parte per il bene della città" ... Da leccotoday.it

Elezioni 2026. La Lega lancia i primi nomi, ma Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono unità e confronto - Serve una candidatura condivisa” Forza Italia: “Tavolo di confronto per definire un percorso serio e condiviso allargando ... Scrive msn.com