Elettra Lamborghini si fa spazio in Rai | condurrà due programmi nella prossima stagione tv

Elettra Lamborghini si prepara a conquistare il pubblico televisivo con due nuovi programmi sulla Rai, confermando il suo talento versatile e la crescente popolarità. Dopo aver lasciato il segno come cantante e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025, l’ereditiera è pronta a brillare anche come conduttrice televisiva. Nei prossimi mesi, il suo entusiasmo e carisma saranno protagonisti sul secondo canale della televisione di Stato, portando freschezza e innovazione nel panorama TV italiano.

Elettra Lamborghini sarà protagonista della prossima stagione televisiva in Rai. Dopo alcune hit musicali di successo e dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti, l’ereditiera è pronta a consolidare la sua carriera di presentatrice. Nei prossimi mesi sarà infatti al timone di ben due programmi sul secondo canale della tv di Stato. I nuovi programmi di Elettra Lamborghini. Come anticipato dal giornalista Hit, in autunno Elettra Lamborghini sarà (insieme al comico Scintilla) al timone del nuovo reality show The Unknown-L’ignoto, che sarà trasmesso su Rai 2, di cui al momento si sa ancora poco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elettra Lamborghini si fa spazio in Rai: condurrà due programmi nella prossima stagione tv

