Elettra Lamborghini in Rai con due programmi | Sostituirà Max Giusti alla conduzione

Elettra Lamborghini si prepara a conquistare il pubblico di Rai2 con due imperdibili programmi: un nuovo reality e la guida di "Boss in Incognito", al posto di Max Giusti. La sua energia travolgente promette di rendere ogni puntata un evento unico e coinvolgente. Non perdete l’occasione di scoprire come questa stella del panorama musicale si trasformerà in conduttrice televisiva, portando freschezza e brio nel cuore della TV italiana. Rimanete sintonizzati per tutte le novità !

Elettra Lamborghini sarà alla conduzione di due programmi su Rai2. La cantante sarà al timone di un nuovo reality in arrivo nella prossima stagione tv e, poi, è stata scelta per sostituire Max Giusti alla guida del più che noto "Boss in Incognito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

