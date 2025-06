Eletto il nuovo CdA dell' Orchestra sinfonica di Milano | Ambra Radaelli è presidente per la terza volta

Con grande entusiasmo, Milano accoglie il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, confermando Ambra Radaelli come Presidente per il terzo mandato e celebrando il suo trentennale contributo. Un rinnovo di fiducia che promette un futuro ricco di innovazione e successi musicali. La nostra città si prepara a vivere un’altra stagione di emozioni sonore indimenticabili, sotto la guida di una leadership solida e ispirata.

Si insediato nella giornata di martedì 24 giugno il nuovo Cda della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, in carica per il triennio 2025-2028. Ambra Radaelli è stata confermata presidente, al suo terzo mandato e con quest’anno al 30esimo anno di presenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Eletto il nuovo CdA dell'Orchestra sinfonica di Milano: Ambra Radaelli è presidente per la terza volta

In questa notizia si parla di: orchestra - sinfonica - milano - ambra

Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra - Questa sera, alle 21, il Lyrick di Assisi ospiterà "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra", un imperdibile viaggio musicale nei grandi successi di Fiorella Mannoia.

, la rubrica dell’Orchestra Sinfonica di Milano: divagazioni libere sulla Stagione Sinfonica, perché ogni programma sinfonico può raccontare tante storie diverse. Oggi parliamo delle cosiddette "Scuole nazionali", espressione in musica di quel Vai su Facebook

Eletto il nuovo CdA dell'Orchestra sinfonica di Milano: Ambra Radaelli è presidente per la terza volta; Ambra Redaelli, signora della musica: Gettiamo semi per i più giovani; Tjeknavorian: Verdi e Mahler per la nuova stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano.

Eletto il nuovo CdA dell'Orchestra sinfonica di Milano: Ambra Radaelli è presidente per la terza volta - Si insediato nella giornata di martedì 24 giugno il nuovo Cda della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, in carica per il triennio 2025- Segnala milanotoday.it

L'orchestra sinfonica di Milano fa 30: intervista alla presidente Redaelli - L'orchestra sinfonica di Milano fa 30 e festeggia nel nome di Gustav Mahler pensando al futuro. Si legge su affaritaliani.it