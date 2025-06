Elena?Lucrezia?Cornaro?Piscopia fu davvero la prima donna laureata al mondo?

Il 25 giugno 1678, la storia si writing a new chapter con un evento che ha sfidato i confini del sapere e delle convenzioni: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia diventa la prima donna laureata al mondo. Un traguardo straordinario, simbolo di coraggio e determinazione, che ha aperto le porte a generazioni di donne nel mondo accademico. Questa conquista rappresenta molto più di un titolo: è un'ispirazione senza tempo per l'uguaglianza e il progresso.

Il 25 giugno 1678 è una data che, per molti, segna un momento storico: per la prima volta nella storia una donna viene insignita di un titolo accademico. In quel giorno, nella cattedrale di Padova, scelta per la grande affluenza di pubblico, Elena Lucrezia?Cornaro?Piscopia riceve il dottorato in filosofia, diventando ufficialmente la prima donna laureata nel mondo. Nata a Venezia il 5 giugno 1646, in una delle famiglie nobili più antiche della Serenissima, Elena è la quinta di sette figli. Il padre, Giovan Battista Cornaro, vede subito in lei un’intelligenza fuori dal comune. Fin dall’età di sette anni, dunque, l’affida ai migliori maestri: teologi, latinisti, grecisti, un rabbino per l’ebraico. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Elena?Lucrezia?Cornaro?Piscopia fu davvero la prima donna laureata al mondo?

In questa notizia si parla di: prima - donna - laureata - mondo

Sardone nuova vicesegretaria della Lega: “Prima volta per una donna, onorata” - Silvia Sardone è stata nominata vicesegretaria della Lega, un traguardo storico poiché è la prima donna a ricoprire questo ruolo.

25 giugno 1678 All'@UniPadova la veneziana Elena Lucrezia Cornaro (Corner) Piscopia viene proclamata per acclamazione «magistra et doctrix in philosophia»: è la prima donna laureata nel mondo Vai su X

Famosa come la prima donna laureata al mondo, forse non lo fu davvero.... Ma la storia di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia fu comunque un grande esempio di emancipazione femminile Vai su Facebook

Come oggi, la prima donna laureata al mondo; Una donna si laurea per la prima volta al mondo: 25 giugno 1678; Tracce femminili a Palazzo del Bo.

Come oggi, la prima donna laureata al mondo - Il 25 giugno 1678 segna una data storica nella cappella della Vergine della Cattedrale di Padova: Elena Lucrezia Corner Piscopia diventa la prima donna a ottenere un dottorato, laureandosi in Filosofi ... Come scrive polesine24.it

Una donna si laurea per la prima volta al mondo: 25 giugno 1678 - Accadde oggi: Si sarebbe dovuto aspettare fino al al 1732 per la laurea in Italia di un altra donna, la fisica bolognese, Laura Bassi ... Segnala lapressa.it