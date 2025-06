Elena Buscemi parteciperà al Pride di Budapest vietato dal governo ungherese

Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano, si distingue ancora una volta per il suo coraggio e impegno, partecipando al controverso Budapest Pride, nonostante il divieto imposto dal governo ungherese. Prima Kiev, ora Budapest, la sua presenza sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale e della lotta per i diritti civili. Sabato 28 luglio, Buscemi rappresenterà Milano, portando avanti un messaggio di libertà e inclusione in un contesto politico complesso.

Prima Kiev. Poi Budapest. La presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, rappresenterĂ sabato 28 luglio la cittĂ di Milano al 'Budapest Pride' su delega del sindaco Beppe Sala. Buscemi testimonierĂ la solidarietĂ e la vicinanza di Milano al Comune di Budapest, impegnato insieme a tante e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

