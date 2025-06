El Ritual Terrazza Gallia | cocktail gourmet e tapas con vista skyline Milano

Quando il tramonto dipinge il cielo di Milano di sfumature infuocate, Terrazza Gallia si trasforma nel luogo ideale per vivere un’esperienza unica. Al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia, “El Ritual Cocktail & Tapas” offre un’eccellente fusione di cocktail gourmet, tapas creative e una vista mozzafiato sullo skyline meneghino. Un viaggio sensoriale che invita a lasciarsi conquistare dalla magia del tramonto e dalle emozioni di un aperitivo esclusivo.

Quando il sole inizia a calare sui grattacieli di Porta Nuova e la città si prepara al suo rituale serale, Terrazza Gallia si trasforma in un palcoscenico d'eccezione. Al settimo piano dell'Excelsior Hotel Gallia, dove lo skyline milanese si stende come un dipinto urbano, nasce "El Ritual Cocktail & Tapas", la nuova proposta estiva che promette di ridefinire l'arte dell'aperitivo in città. Un viaggio sensoriale tra cocktail d'autore e sapori mediterranei. Non è solo un aperitivo, è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Andrea Griggion, bar manager di Terrazza Gallia, ha orchestrato una sinfonia di sapori che parte dalla reinterpretazione della Sangria, simbolo di convivialità, declinata in due creazioni uniche: "Brisa" e "Levante".