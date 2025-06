El chiosco tosto apre alla Baraccola grazie al bando di rigenerazione urbana indetto dal Comune

rigenerazione urbana che mira a rivitalizzare le zone più vivaci della città. Questo innovativo chiosco promette di diventare un punto di riferimento, offrendo sapori autentici e un’atmosfera coinvolgente. Pronto a conquistare il palato di residenti e visitatori, El Chiosco Tosto si prepara a scrivere una nuova pagina di gusto e convivialità ad Ancona. La sua apertura segna l’inizio di una rinascita urbana all’insegna dell’innovazione e della tradizione.

ANCONA – Sta per aprire alla Baraccola El Chiosco Tosto, un nuovo locale che unisce l’autenticità del territorio marchigiano con lo spirito cosmopolita dello street food californiano. Nato dalla visione di Alex Santucci e Franco Corelli, il progetto prende forma grazie a un bando comunale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: chiosco - tosto - baraccola - grazie

Rivive il chiosco fantasma alla Baraccola con il duo Santucci-Corelli: «Un mexican street food in salsa dorica» - Corriere Adriatico - Quello alla Baraccola, in via 1° Maggio, all’altezza della rotatoria di fronte all’Obi. corriereadriatico.it scrive