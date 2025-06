Egitto e Irancreare zona libera da armi di distruzione di massa

In un contesto di crescente tensione internazionale, la proposta di creare una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente rappresenta un passo fondamentale verso la stabilità. Egiziano e iraniano, attraverso un dialogo telefonico, hanno manifestato il loro impegno a consolidare la tregua tra Israele e Iran, tornando al tavolo negoziale con Washington. Questa iniziativa potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di pace e sicurezza nella regione.

Consolidare la tregua tra Israele e Iran, tornare al tavolo del negoziato con Washington e istituire una zona libera dalle armi di distruzione di massa: su questa linea si sono espressi il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e il suo omologo iraniano Massud Pezeshkian durante un colloquio telefonico, secondo quanto riferito dal portavoce del governo egiziano su Facebook. Al Sisi ha accolto con favore l'annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran, "sottolineando l'importanza di consolidare e rispettare tale accordo, alla luce dell'escalation della situazione regionale che minaccia di far precipitare la regione nel caos e in una violenza diffusa", ha riferito l'ambasciatore Mohamed El-Shenawy, portavoce ufficiale, precisando che l'Egitto si è prodigato nei giorni precedenti "con diverse parti interessate, in particolare gli Stati Uniti, per contenere l'escalation e ripristinare la calma e la stabilità nella regione".

