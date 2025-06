Efficientamento energetico In arrivo 800mila euro per le scuole Tabarrani

Grazie a un finanziamento di 800mila euro, Camaiore si appresta a rivoluzionare le sue scuole Tabarrani con interventi di efficientamento energetico. Questi fondi, ottenuti grazie a un bando regionale vinto dal Comune, permetteranno di ridurre i consumi e migliorare il comfort degli ambienti scolastici. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e risparmioso, che garantirà benefici concreti per studenti e cittadini.

In arrivo a Camaiore altri fondi dalla Regione, tramite un finanziamento da 800mila euro frutto di un bando vinto dal Comune per l’efficientamento energetico degli immobili pubblici. Il progetto riguarda l’efficientamento energetico delle Tabarrani, nel capoluogo. I fondi serviranno per abbattere il dispendio di calore e quindi arrivare a un notevole risparmio energetico. Nello specifico, i lavori prevedono il miglioramento della qualità dell’involucro dell’immobile attraverso la coibentazione delle strutture opache (in particolare il solaio e parte della parete esterna) e la sostituzione di gran parte degli infissi presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Efficientamento energetico. In arrivo 800mila euro per le scuole Tabarrani

