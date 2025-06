Effetto Notte si accende l’estate Oltre 50 iniziative fino a settembre

Effetto Notte trasforma l’estate di San Casciano in un palcoscenico di emozioni e cultura, con oltre 50 iniziative tra cinema, teatro, solidarietà e letteratura. Organizzata dal Comune e dalle associazioni locali, questa rassegna vibrante anima le serate estive nel suggestivo anfiteatro entro le mura, regalando a residenti e visitatori un’esperienza unica e coinvolgente. E l’avventura culturale continua fino al 12 settembre, promettendo momenti indimenticabili per tutti gli appassionati.

Si chiama Effetto Notte ed è il cartellone di eventi tra cinema, teatro, solidarietà, letteratura che animano l'estate sancascianese sotto il segno della cultura. Organizzata dal Comune di San Casciano con il supporto e la collaborazione di numerose associazioni del territorio, la rassegna ha preso il via con il concerto del Corpo Musicale 'Oreste Carlini' e andrà avanti nell'anfiteatro entro le mura per tutta l'estate fino al 12 settembre con una cinquantina di appuntamenti in programma. Intanto venerdì incontro nel segno dell'accoglienza, della solidarietà e dell'integrazione a partire dalle 18.

