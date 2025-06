Educazione stradale dalla scuola dell' infanzia alle superiori | oltre mille studenti incontrati dalla PolStrada

L’anno scolastico si è appena concluso e la Polizia di Stato di Forlì può sorridere: oltre mille studenti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, hanno partecipato a incontri dedicati all’educazione stradale. Un cammino di consapevolezza e responsabilità che rafforza il nostro impegno per un futuro più sicuro. La strada inizia con la conoscenza, e insieme costruiamo un domani migliore.

L'anno scolastico si è appena concluso e anche per la Polizia di Stato di Forlì, da sempre presente sui banchi di scuola per parlare della sicurezza stradale, è tempo di bilanci. Il personale della Polizia Stradale di Forlì e di Bagno di Romagna ha tenuto incontri in 20 scuole di ogni ordine e.