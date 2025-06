Educazione alla salute e primo soccorso in spiaggia al via Fiumicino E-Estate con Noi

Fiumicino dà il via a “Fiumicino R-Estate con Noi”, un progetto dedicato all’educazione alla salute e al primo soccorso sulla spiaggia, per un’estate più sicura e consapevole. Grazie alla collaborazione tra Comune e ASL RM3, cittadini e turisti potranno imparare tecniche di pronto intervento e prevenzione, vivendo un’estate all’insegna del benessere e della sicurezza. Prepariamoci a godere il mare con conoscenza e tranquillità!

Fiumicino, 25 giugno 2025 – Con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto “Fiumicino R-Estate con Noi”, nato nell’ambito del protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Fiumicino e la ASL RM3 il 28 novembre 2011. L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della salute tra cittadini e turisti, attraverso interventi informativi e formativi, con particolare attenzione al contesto balneare. Il progetto prevede 20 giornate di attività gratuite, distribuite tra il 5 luglio e il 15 settembre 2025, nelle località di Maccarese, Focene e Passoscuro, dalle ore 11:00 alle 17:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

