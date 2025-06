Educazione alla legalità a Caltagirone la polizia incontra ragazzi del grest

educazione alla legalità a Caltagirone: la Polizia incontra i ragazzi del Grest. È stato un momento di festa e condivisione, un’opportunità unica per insegnare valori fondamentali ai giovani. Con entusiasmo e semplicità, gli agenti hanno coinvolto i ragazzi in attività illuminating, rafforzando il senso di comunità e rispetto delle regole. Un’esperienza che ha dimostrato come legalità e divertimento possano andare di pari passo, lasciando un segno indelebile nel cuore dei partecipanti.

È stato un grande momento di festa e di condivisione con la Polizia, all’insegna della legalità, quello vissuto nella comunità “Madonna della Via” di Caltagirone nell’ambito delle iniziative del grest estivo parrocchiale. A far visita alla realtà giovanile sono stati i poliziotti del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: legalità - caltagirone - polizia - grest

Ai ragazzi è stata mostrata anche l’app “YouPol” per contattare la polizia da smartphone Vai su Facebook

Caltagirone, la Polizia con i ragazzi del grest all’insegna della legalità; Polizia e grest “Madonna della Via” insieme per la legalità a Caltagirone; Educazione alla legalità, a Caltagirone la polizia incontra ragazzi del grest.