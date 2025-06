Educazione affettiva a scuola la battaglia di Gaia e Valentina contro l’omofobia Serve più amore meno odio | la scuola deve formare non solo istruire

L’amore e il rispetto devono essere alla base di ogni scuola, un luogo di crescita e di inclusione. Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, vittime di odio online, hanno scelto di trasformare le loro ferite in un messaggio di speranza e coraggio. Con il loro esempio, dimostrano che l’educazione affettiva non è solo istruzione, ma formazione di cittadini consapevoli e tolleranti, pronti a combattere ogni forma di discriminazione. La scuola deve essere il primo passo verso un mondo più giusto.

"Un like può trasformarsi in un pugno. Un commento, in una coltellata. Gaia Moretto e Valentina Arrighetti lo hanno scoperto sulla loro pelle, quando le foto della loro unione civile sono diventate il bersaglio di un’ondata di odio social. Ma invece di arretrare, hanno deciso di trasformare quell’aggressione in una battaglia per i diritti di tutti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

