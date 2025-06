Eduardo Scarpetta a Napoli una mostra a 100 anni dalla scomparsa

Celebrare il genio di Eduardo Scarpetta a 100 anni dalla scomparsa significa immergersi nel cuore pulsante del teatro napoletano. La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli ospita una mostra straordinaria, “Mostra Scarpetta 100”, che rivela al pubblico materiali inediti e preziosi. Un’occasione unica per riscoprire l’eredità di uno dei più grandi attori e drammaturghi italiani, e lasciarsi coinvolgere dalle sue straordinarie storie e innovazioni teatrali.

Presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, una mostra dedicata a Eduardo Scarpetta con materiali presentati al pubblico per la prima volta. Lunedì 30 giugno, presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli inaugura la "Mostra Scarpetta 100", curata da Mariano d'Amora in collaborazione con Silvia Scipioni e Giovanni Bova, e dedicata

Anguillara Sabazia. “Napoli tra Poesia e Musica” il concerto per Eduardo Scarpetta chiude Domenica 25 Maggio “Nobili Arti in Nobili Terre” - A Anguillara Sabazia, nel suggestivo scenario tra poesia e musica, si conclude domenica 25 maggio la manifestazione “Nobili Arti in Nobili Terre” con il concerto dedicato a Eduardo Scarpetta.

