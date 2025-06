Edoardo Prati e il passato da drag queen | Ho provato a essere chi volevo con una cravatta o una parrucca

Edoardo Prati, giovane influencer letterario, rivela un lato inaspettato del suo passato: il ruolo di drag queen, sfidando stereotipi e pregiudizi. Ospite del podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, con sincerità e un pizzico di timidezza, racconta come abbia provato a essere chi voleva, tra cravatte e parrucche. Un viaggio tra moda, identità e coraggio che ci invita a riflettere sull’autenticità . Continua a leggere per scoprire di più sulla sua affascinante evoluzione.

Ospite del podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli è stato Edoardo Prati. Il giovane influencer letterario racconta, seppur con un po' di ritrosia, il suo passato da frequentatore di discoteche: "Ma non sono mai andato da cliente" svela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: edoardo - prati - passato - drag

“Milano per Gaber” in 5 spettacoli a giugno, al via con Edoardo Prati - A giugno, Milano ospiterà cinque spettacoli di "Milano per Gaber", con la partecipazione di Edoardo Prati.

Edoardo Prati e il passato da drag queen: Ho provato a essere chi volevo, con una cravatta o una parrucca; Inside Out 2 parla di emozioni complesse nel modo migliore possibile: con semplicità ; Edoardo Prati era la drag queen Plastic Doll: “Ho il diritto di essere quello che voglio”.

Edoardo Prati e il passato da drag queen: “Ho provato a essere chi volevo, con una cravatta o una parrucca” - Il giovane influencer letterario racconta, seppur con un po’ di ritrosia, il suo passato da frequentatore di discoteche ... Riporta fanpage.it

Edoardo prati e il nuovo spettacolo come è profondo il mare tra omero e il teatro contemporaneo a ancona - Edoardo Prati presenta “Come è profondo il mare” al Teatro delle Muse di Ancona, un viaggio teatrale tra Omero, letteratura e identità personale che unisce ironia e riflessione nel contesto di Lonely ... Scrive gaeta.it