Editoria presentato a Milano ‘Dai forma al tuo talento’ di Patrizia Fontana

A Milano, si è acceso il dibattito sulla crescita personale e il talento giovanile, grazie alla presentazione di "Dai forma al tuo talento" di Patrizia Fontana. In un contesto in cui i giovani sentono spesso smarrimento e pressioni crescenti, questa iniziativa mira a offrire strumenti concreti e accessibili per affrontare le sfide quotidiane con consapevolezza e fiducia, aprendo la strada a un futuro più luminoso e autentico.

(Adnkronos) – "Molti giovani oggi vivono un senso diffuso di smarrimento, alimentato da pressioni esterne, aspettative elevate, confronto costante con gli altri e mancanza di riferimenti solidi. Da qui l’urgenza di fornire strumenti nuovi, concreti e accessibili per affrontare queste sfide in modo consapevole”. È questo l’auspicio emerso nel corso dell’incontro di presentazione del volume . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Editoria, presentato a Milano 'Dai forma al tuo talento' di Patrizia Fontana

