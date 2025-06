Edilizia | statistiche trend e previsioni Cosa aspettarsi nel prossimo futuro

L’edilizia mondiale, pur segnando un lieve rallentamento nel 2024 con una crescita del 2,3% rispetto al 4% dell’anno precedente, resta un pilastro fondamentale dell’economia globale, superando i 15 miliardi di dollari. Tra sfide geopolitiche e variabili economiche, il settore si mantiene resiliente e pronto a evolversi. Le previsioni degli esperti parlano di un futuro promettente, ricco di innovazioni e opportunità, che continueranno a plasmare il nostro modo di costruire e abitare.

Rallenta ma non si ferma la crescita del settore dell’edilizia nel mondo, che ha chiuso il 2024 con un valore superiore ai 15 miliardi di dollari. Secondo i numeri raccolti da Global Data, si tratta di un incremento del 2,3%, inferiore rispetto al 2023 dove era stato del 4%. Il settore potrebbe essere influenzato dalle tensioni e conflitti internazionali e dagli altri tassi di interesse e di inflazione, ma le previsioni degli esperti parlano ancora di un moderato miglioramento per il prossimo anno. Il valore di crescita stimato è del 2,8%, confermando come il settore edile abbia grandi prospettive nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it