Edilizia sostenibile Magnetti Building accelera sulla prefabbricazione architettonica

maggiore crescita e innovazione. Magnetti Building di Bergamo si distingue come pioniere in questa rivoluzione, accelerando sull’edilizia prefabbricata per offrire soluzioni sostenibili, rapide e di alto livello estetico. Un passo deciso verso il futuro dell’architettura, dove funzionalità e design si fondono in modo innovativo, rispondendo alle esigenze di un mondo in continua evoluzione.

Bergamo. La prefabbricazione architettonica non è più solo una scelta tecnica ed economica: nel mondo dell’edilizia è diventata un’opportunità progettuale, una risposta concreta a esigenze costruttive sempre più complesse, efficienti e ad alto valore estetico. Lo dicono pure i dati: secondo uno studio di Mordor Intelligence, il mercato europeo degli edifici prefabbricati raggiungerà i 79,4 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo del 5,41%. Questo è il contesto dove Magnetti Building, l’azienda del Gruppo Grigolin con sede a Carvico, si distingue per la capacità di tradurre la prefabbricazione in una vera scelta a partire dalla fase progettuale, aprendo al dialogo con il mondo dell’architettura, anche di alto livello, e mettendosi al servizio della qualità urbana e della efficienza costruttiva per lo sviluppo di nuove soluzioni dell’abitare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Edilizia sostenibile, Magnetti Building accelera sulla prefabbricazione architettonica

