Edilizia scolastica Matera | Salvi finanziamenti per 14 Comuni del Sannio

Un passo avanti fondamentale per l’edilizia scolastica nel Sannio, con la recente approvazione del decreto interministeriale che permette ai Comuni di accedere a nuovi finanziamenti. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per migliorare le scuole e garantire un futuro più sicuro e all’avanguardia per studenti e docenti. La sfida ora è trasmettere questi benefici in modo efficace e rapido, affinché ogni Comune possa sfruttare appieno questa risorsa.

Nuovo importante risultato ad essere colto per il territorio della Campania e del Sannio in particolare. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato il decreto interministeriale numero 116 del 16 Giugno con il quale ha autorizzato le Regioni e, quindi, anche la Campania, all'utilizzo, mediante la stipula di nuovi mutui, dei residui contributi pluriennali assegnati per l'Edilizia Scolastica (Piano triennale 20152017). Lo rende noto il Senatore Domenico Matera. "Attraverso e grazie a questa decisione – fa presente il parlamentare sannita che ha anche colto l'occasione per ringraziare il Ministro Valditara – molti Comuni potranno recuperare finanziamenti che erano andati persi e, quindi, potranno ricevere i fondi bloccati e altri completare le opere programmate alcuni anni fa ed autorizzate con i Decreti 640 del 2015, 390 del 2017, 2 e 835 del 2019.

