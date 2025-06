Edildelta | dal 1973 la tua casa la nostra passione

Edildelta è da 50 anni un punto di riferimento nella provincia di Milano e in tutta Lombardia nella vendita di materiali edili, ferramenta e finiture d’interni. L’azienda si rivolge a privati, professionisti e imprese, garantendo un servizio a 360° capace di soddisfare ogni richiesta grazie alla consolidata collaborazione con i migliori brand del settore, proponendo i migliori marchi e prodotti sempre all’avanguardia e di qualità. Le categorie merceologiche trattate vanno dai prodotti di edilizia leggera e pesante alla ferramenta professionale, oltre a pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet, laminato e LVT, resine e pitture (grazie ai due tintometri Kerakoll e Fassa Bortolo), arredo bagno, accessori, rubinetteria, sanitari, termoarredo, carta da parati, porte, serramenti, stufe e camini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Edildelta: dal 1973 la tua casa, la nostra passione

