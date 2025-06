Edifici occupati in centro | Quattro uno dietro l’altro E vicoli usati come toilette

Nel cuore di Pesaro, un quartiere si trasforma in una vera e propria zona franca, tra edifici occupati e vicoli che diventano fosse comuni. Quattro locali forzati, uno dietro l’altro, disegnano una mappa di illegalità che minaccia la storica tranquillità cittadina. Questa "via dei fantasmi" rischia di cambiare volto al centro, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole. La situazione è critica e richiede interventi immediati...

Quattro locali forzati, uno dietro l’altro, in un caso anche due volte di fila. Sempre nello stesso quadrilatero e con le stesse modalità . È la mappa delle occupazioni abusive che, da settimane, sta trasformando una porzione del centro storico di Pesaro in una zona franca. Una piccola "via dei fantasmi", come la chiama chi ci vive: via Gavardini, via Stretta e via dell’Arsenale, tutte a due passi dall’Anagrafe comunale e a pochi metri l’una dall’altra. A raccontarci la vicenda è un residente esasperato che da mesi documenta tutto: porte divelte, fotocopiatrici trascinate contro l’ingresso per barricarsi, continui spostamenti notturni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Edifici occupati in centro: "Quattro, uno dietro l’altro. E vicoli usati come toilette"

