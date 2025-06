Ederson Juventus è lui il primo nome per il centrocampo | dipende tutto da… Le possibili mosse a centrocampo

Ederson, il talento dell’Atalanta, si sta facendo largo nei sogni della Juventus per il centrocampo. La sua eventuale disponibilità dipende da una serie di mosse strategiche, principalmente legate al futuro di Douglas Luiz. Se il brasiliano lascerà i nerazzurri, Ederson potrebbe diventare il primo nome sulla lista bianconera. Tutto ruota dunque intorno alle prossime decisioni di calciomercato, che potrebbero rivoluzionare il cuore della mediana juventina.

Ederson Juventus, è lui il primo nome per il centrocampo: importanti novità sul futuro del giocatore dell'Atalanta. Il calciomercato Juve potrebbe regalare un colpo anche in mezzo al campo, ma tutto ruota attorno al futuro di Douglas Luiz. Solo in caso di cessione del brasiliano, infatti, la dirigenza bianconera affonderebbe per il primo obiettivo a centrocampo: Ederson. Il brasiliano dell' Atalanta è in cima alla lista, ma i bergamaschi chiedono una cifra elevata per lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus osserva e resta vigile, consapevole che servirà tempo per provare a sbloccare la trattativa.

