Ederson Inter l’Atalanta spara altissimo | così Ricci può tornare di moda! Il punto sul centrocampo

nerazzurro per il prossimo anno. Il nome di Samuele Ricci torna a circolare con forza nei radar del mercato Inter e in quello del Milan. Il regista del Torino, dopo una fase di apparente raffreddamento sul mercato, potrebbe essere al centro di un nuovo derby meneghino. L'Inter resta alla finestra: tutto dipenderà dal futuro di Calhanoglu. In caso di addio del turco, il preferito sarebbe Rovella, ma la clausola da 50 milioni e i rapporti tesi tra Marotta e Lotito complicano l'affare. L'opzione Ederson, pur suggestiva, resta fuori portata: l'Atalanta chiede 70 milioni, una cifra ritenuta eccessiva.