Ederson Inter i nerazzurri spingono! Prezzo folle dell’Atalanta la richiesta

L’Inter continua a sognare Ederson, il centrocampista dell’Atalanta che sta facendo impazzire i nerazzurri. Con una richiesta esorbitante da parte dei bergamaschi, il club di Cristian Chivu deve fare i conti con un mercato infuocato, dove ogni mossa può cambiare le sorti della prossima stagione. Mentre l’attenzione si focalizza su possibili sacrifici come Lookman o Ederson, una cosa è certa: la corsa al talento bergamasco sta entrando nel vivo, e il futuro potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Ederson Inter, l’Atalanta spara un prezzo folle: il centrocampista piace ai nerazzurri. Ancora il nome di Ederson accostato all ’ Inter di Cristian Chivu in chiave mercato. Secondo il Corriere di Bergamo, « in casa Atalanta c’è anche un big sacrificabile in estate per una cifra irrinunciabile. Sulla scia di Hojlund e Koopmeiners. Può essere Lookman, può essere Ederson, difficile siano entrambi. L’Atalanta non ha bisogno di vendere, non ha urgenza di sanare debiti per 130 milioni, indebolendosi e rinforzando le dirette concorrenti. Scamacca e Scalvini non si muovono, ma il Napoli potrebbe impuntarsi per Lookman. 🔗 Leggi su Internews24.com