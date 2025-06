Ecco la notizia Francesca Tocca si riparla di fidanzato | lui E il gossip esplode forte

Francesca Tocca torna a far parlare di sé, questa volta per una liaison che ha fatto scalpore tra fan e media. Tra gossip e supposizioni, il suo presunto amore con Davide Greco ha acceso i riflettori, dimostrando come anche le star più in vista possano trovarsi nel vortice delle attenzioni pubbliche. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? Ecco i dettagli che stanno facendo il giro del gossip…

Tra i volti più noti del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca nelle ultime settimane era finita al centro dell’attenzione mediatica non per una coreografia ma per un nuovo presunto amore. Il settimanale Chi l’aveva immortalata in atteggiamenti complici con Davide Greco, hairstylist molto conosciuto tra i volti televisivi e già popolare nel mondo dello spettacolo. La loro intesa appariva evidente, suggellata da un bacio che sembrava certificare l’inizio di una nuova relazione per la ballerina, dopo la separazione da Raimondo Todaro. Sembrava, appunto. Perché ora quella relazione tanto discussa potrebbe essere già giunta a un punto di rottura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

