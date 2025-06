Ecco il secondo rimpasto di Gualtieri chi è il nuovo assessore alle Periferie

Gualtieri rinnova il suo team con un secondo rimpasto strategico, affidando a Pino Battaglia la delega chiave alle Periferie di Roma. Un passaggio fondamentale per affrontare dossier cruciali come l'Anagrafe, la «Città dei 15 minuti» e i programmi PNRR come Caput Mundi. Tra oggi e domani, l’ufficializzazione della nomina segnerà un nuovo capitolo nella governance della Capitale, puntando a trasformare le periferie in motore di sviluppo e innovazione.

Una sfilza di dossier importanti, dall'Anagrafe alla «Città dei 15 minuti» fino all'attuazione di programmi Pnrr come Caput Mundi, ma soprattutto la delega «quadro» alle Periferie, che riassume politicamente tutte quelle che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sta per affidare a Pino Battaglia. Tra oggi e domani dovrebbe essere ufficializzata la nomina del nuovo assessore, in quota Area dem, e nel frattempo ieri pomeriggio Battaglia ha incontrato Gualtieri in Campidoglio. Confermata da fonti di Palazzo Senatorio anche la nomina a vice capo di gabinetto di Giulio Bugarini, attuale assessore al Personale che dovrebbe dimettersi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ecco il secondo rimpasto di Gualtieri, chi è il nuovo assessore alle Periferie

In questa notizia si parla di: gualtieri - assessore - periferie - ecco

Gualtieri vara il rimpasto dell'unità . Pino Battaglia assessore alle periferie, Bugarini vicecapo di gabinetto - Roma si prepara a un cambiamento deciso: il sindaco Gualtieri ha annunciato un importante rimpasto di giunta, con l'ingresso di Pino Battaglia come assessore alle periferie e Bugarini come vicecapo di gabinetto.

Gualtieri vara il rimpasto dell'unità . Pino Battaglia assessore alle periferie, Bugarini vicecapo di gabinetto; Roma, Pino Battaglia è il nuovo assessore alle Periferie. Giulia Tempesta si dimette dall'Assemblea capitolina; Un museo e 150 case popolari: ecco il piano per l'ex salumificio occupato.

Ecco il secondo rimpasto di Gualtieri, chi è l'assessore alle Periferie - Una sfilza di dossier importanti, dall’Anagrafe alla «Città dei 15 minuti» fino all’attuazione di programmi Pnrr come ... Secondo iltempo.it

Giunta, il cambio di Gualtieri: entra Battaglia, nuovo assessore alle periferie al posto di Bugarini - Fatto sta che, per far sì che la seconda parte della consiliatura diventi un trampolino per il bis del 2027, il s ... Segnala roma.corriere.it