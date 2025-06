Ecco i volti del nuovo Rotary club di Arezzo | Francini presidente

I volti del nuovo Rotary Club di Arezzo sono pronti a scrivere un’altra entusiasmante pagina di servizio e solidarietà. Ieri sera, nel suggestivo evento del “Passaggio del Collare”, Giovanni Linoli ha consegnato simbolicamente la guida del club a Roberto Francini, presidente 2025-26. Con entusiasmo e dedizione, il nuovo leader si appresta a portare avanti quella missione di crescita e impegno che contraddistingue il Rotary: è il momento di scoprire insieme cosa riserva il futuro.

Celebrato ieri sera il cosiddetto “Passaggio del Collare” del Rotary Club Arezzo fra il presidente uscente Giovanni Linoli e il presidente 2025-26 Roberto Francini che guiderà il club nell’annata 2025-26. Il presidente uscente del Rotary Club Arezzo, Giovanni Linoli ha avuto ovviamente il compito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

