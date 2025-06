Ecco a quanto è stata venduta Villa Matilda luogo dei sogni dei Ferragnez

Ecco la cifra da capogiro a cui sarebbe stata venduta la villa sul lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco a quanto è stata venduta Villa Matilda, luogo dei sogni dei Ferragnez

In questa notizia si parla di: ecco - stata - venduta - villa

Moratti: «L’Inter è stata una cosa bellissima. Ho provato felicità , tutti i giorni trattavo ciò che amavo. Ecco il mio allenatore e giocatore preferito» - In occasione del suo 80esimo compleanno, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, si apre in un'intervista esclusiva, condividendo la sua straordinaria esperienza con il club.

Clamoroso, ecco a quanto è stata venduta all'asta! LA FOTO QUI: https://tinyurl.com/yc6uj3k7 Vai su Facebook

Ecco a quanto è stata venduta Villa Matilda, luogo dei sogni dei Ferragnez; Milano, venduta per 50 milioni la storica Villa Ci, il capolavoro di Giò Ponti: ecco chi è il nuovo proprietario; Villa in Costa Smeralda venduta al prezzo più alto mai visto in Italia.

Ecco a quanto è stata venduta Villa Matilda, luogo dei sogni dei Ferragnez - Ecco la cifra da capogiro a cui sarebbe stata venduta la villa sul lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez ... Si legge su ilgiornale.it

Sapete a quanti milioni di euro è stata venduta la villa di Fedez e Chiara Ferragni? Cifra incredibile - Provate a indovinare la cifra: sapete a quanto è stata venduta la villa di Fedez e Chiara Ferragni? Secondo donnapop.it