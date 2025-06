Eccellenza Iori | A Tolentino per una stagione da protagonisti

maglia che ha lasciato un segno nel mio cuore. Con entusiasmo e determinazione, Mauro Iori si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, pronto a trascinare il Tolentino verso traguardi importanti e a regalare emozioni ai tifosi. La sua esperienza e il suo spirito di squadra sono la chiave per un'annata all’insegna dell’eccellenza.

"Un onore tornare a vestire la maglia cremisi dopo tanti anni, ringrazio l'ambiente per l'accoglienza". È entusiasta Mauro Iori, il nuovo attaccante del Tolentino classe 1995, che ha giocato nelle ultime stagioni al Matelica, e ritorna in questa piazza oltre dieci anni dall'ultima volta con tanta fame e voglia di vittoria. "Ringrazio il club, a partire dal presidente e dal direttore Crocetti, che mi hanno dato l'opportunità di tornare nella squadra dove sono cresciuto, soprattutto l'allenatore Paolo Passarini, col quale ho condiviso la miglior stagione sul piano personale e realizzativo, chiudendo con la vittoria del campionato di Promozione.

"TOLENTINO HA IL SUO NUOVO ATTACCANTE: MAURO IORI" L'U.S. Tolentino 1919 comunica di aver raggiunto nella giornata odierna l'accordo con l'attaccante classe 1995, Mauro Iori. Un acquisto molto importante per i Cremisi e un gradito ritorno quello

