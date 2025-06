eccellenza civitanovese tanti giocatori andranno via

Ecco una stagione che sembra avvicinarsi a un punto di svolta per la Civitanovese, con molti giocatori pronti a lasciare il club. La società resta in silenzio, alimentando un clima di incertezza tra i tesserati, che potrebbero cercare nuove opportunità altrove. Ad alcuni, potrebbe toccare il traguardo di un nuovo inizio: l’augurio è che questa fase porti crescita e rinnovamento, guardando sempre al futuro con ottimismo.

Con buone probabilitĂ saranno pochi i giocatori della Civitanovese che proseguiranno l'avventura in rossoblĂą nella prossima stagione. Ai ragazzi non è ancora stato comunicato nulla quando manca meno di una settimana alla scadenza dei contratti. In mancanza di un accordo verbale con la società è presumibile che molti di loro, considerando il clima di incertezza, decidano di accasarsi altrove accettando le richieste di altri club. Ad alcuni potrebbe far gola pure la Recanatese, dove si è insediata una dirigenza ex Civitanovese. Entro lunedì dovranno essere saldate tutte le mensilitĂ dei giocatori, così da disporre delle liberatorie necessarie per l'iscrizione al campionato.