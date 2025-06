EasyJet nuovo collegamento aereo tra Napoli e Fuerteventura

easyJet amplia i suoi orizzonti con il nuovo volo diretto tra Napoli e Fuerteventura, aprendo le porte a un paradiso delle Canarie. Questa rotta settimanale rafforza il ruolo strategico dell’aeroporto partenopeo come hub nel Mediterraneo, offrendo ai viaggiatori un’opportunità unica di scoprire una delle isole più affascinanti. Con questa novità , la compagnia conferma il suo impegno a rendere il mondo più vicino e accessibile. La nuova destinazione si aggiunge al ricco...

EasyJet inaugura oggi il nuovo collegamento diretto, settimanale, tra Napoli e Fuerteventura, una delle isole più visitate delle Canarie. Nel 2025 easyJet offre da e per Napoli circa 3,6 milioni di posti verso 51 destinazioni in 16 paesi grazie agli 8 aerei basati nello scalo, “confermando – si legge in una nota della compagnia – il ruolo strategico dell’hub partenopeo come gateway nel Mediterraneo”. La nuova destinazione si aggiunge al ricco portafoglio di rotte disponibili da Napoli, che include collegamenti con Mykonos, Dubrovnik, Spalato, Bordeaux, Alicante e Marrakech. “Siamo entusiasti di inaugurare il nuovo collegamento tra Napoli e Fuerteventura, una destinazione che rafforza ulteriormente la nostra presenza a Napoli, dove operiamo da 25 anni e da 10 abbiamo una base che oggi conta 8 aeroplani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it