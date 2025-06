È una manna dal cielo | l’attacco della nazionale sorride | Gattuso può chiamare un grande bomber

In un momento di crisi e carenza di talenti, l'Italia può contare su una vera manna dal cielo: Gattuso ha la possibilità di chiamare un grande bomber che potrebbe risollevare le sorti della Nazionale. Dopo anni di difficoltà, tra qualificazioni mancate e successi inaspettati come l'Europeo 2021, un nuovo attaccante potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa. La domanda ora è: chi sarà il salvatore?

