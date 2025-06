E sui pannelli di piazza Napoleone spiccano i murales di Marco Fine

Sono entusiasta di trasformare questi pannelli in una galleria d'arte a cielo aperto, portando un tocco di creatività e colore alla piazza. Con ogni spruzzo, rinnovo l’energia di Lucca e regalo ai passanti un’esperienza visiva unica e coinvolgente, pronta a diventare il cuore pulsante dell’estate lucchese.

Una novità fresca fresca (come la vernice) in piazza Napoleone. Sui pannelli del perimetro interno dell’area concerti è infatti all’opera in questi giorni lo street artist viareggino Marco Fine, chiamato a realizzare dei murales ispirati ai protagonisti del cartellone 2025 del Lucca Summer Festival. Un lavoro che sta crescendo di ora in ora, sotto il sole cocente di questo giugno torrido, a colpi di vernice spray colorata e di fantasia. "Sono stato piacevolmente sorpreso dalla chiamata di Mimmo D’Alessandro – sottolinea l’artista 37enne – che si era incuriosito per il mio murales di Viareggio dedicato a Burlamacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E sui pannelli di piazza Napoleone spiccano i murales di Marco Fine

