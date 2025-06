È stata la mano di Demna | borse di Gucci come caramelle gommose

200, come il numero di colpi di genio di Demna per trasformare le borse Gucci in vere e proprie caramelle gommose: irresistibili, colorate e dal fascino dolce e seducente. La nuova campagna virale ci invita a gustare l’ultima tentazione di Gucci, dove moda e divertimento si fondono in un mix irresistibile. Le nuove Gucci GG Marmont, con i loro colori sorbetto e finiture lucide, sono pronte a conquistare il nostro gusto estetico e non solo.

L'ultima tentazione di Gucci? Le caramelle gommose. O meglio: la celebre borsa GG Marmont, in una versione stiva dai colori sorbetto, quasi laccati, proprio come gelatine. L' era di Demna sta per iniziare ufficialmente e la nuova campagna virale lo dimostra: "Il tuo dessert Gucci preferito è servito". Le nuove borse Gucci GG Marmont. Introdotte negli anni Settanta, le borse Gucci Marmont sono diventate uno degli accessori simbolo del brand, quei classici in cui vale la pena investire. Si riconosce facilmente per i manici a catena scorrevole, la patta superiore e la fibbia con le due G incrociate, omaggio diretto a Guccio Gucci.

