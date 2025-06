È sempre Cartabianca Enzo Iacchetti polemico su Giorgia Meloni | il duro intervento

Durante la puntata di "È sempre Cartabianca" del 24 giugno, Enzo Iacchetti ha acceso un fuoco di polemiche con un duro intervento in diretta tv. Criticando il silenzio delle istituzioni italiane e la gestione della Premier Giorgia Meloni, l’umorista ha espresso tutto il suo sdegno per la delicata crisi politica globale. Un intervento che ha scatenato un acceso dibattito, aprendo una spirited conversation su temi caldi e senza mezzi termini.

Durante la puntata di È sempre Cartabianca andata in onda il 24 giugno, Enzo Iacchetti ha partecipato in collegamento da casa con Bianca Berlinguer, esprimendo il suo sdegno per la delicata e conflittuale situazione politica globale e criticando il silenzio delle istituzioni italiane. Lo sfogo in diretta Tv, durissimo, è stato rivolto in particolare alla Premier Giorgia Meloni. L'intervento dell'ospite ha scatenato un acceso dibattito sia nello studio di Rete 4 che sui social.

